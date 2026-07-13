Mundial 2026: Historial de Francia y España en fases finales de mundiales

Francia cuenta sus partidos por victorias en lo que va de la Copa Mundial 2026 y se ha mostrado en el torneo como la selección más goleadora. En su primer partido de primera fase, contra Senegal, arrancó con algunas dudas y se fue al descanso con empate a cero, pero algún ajuste de Deschamps hizo que Francia se encontrase mejor en la segunda mitad y terminase ganando por 3-1. También fue muy superior en los dos siguientes encuentros contra Irak (3-0) y una Noruega plagada de suplentes (4-1).

Tampoco encontró una gran resistencia en los dieciseisavos de final, donde se encontró con Suecia. El 3-0, con un doblete de Mbappé, fue inapelable. Más problemas encontraron en los octavos de final, por el momento el partido más duro que se han encontrado los galos. Vencieron 1-0 a Paraguay, gracias a un penalti sobre Doue que convirtió Mbappé. En los cuartos de final se volvió a ver la mejor versión de los de Deschamps, con un claro 0-2 contra Marruecos en un partido en el que demostró ser claramente mejor que su rival.

Esta es la octava vez que Francia queda entre los cuatro mejores de la Copa Mundial, cinco de ellas desde 1998, un lapso de tiempo mágico que incluye los títulos de Francia 1998 y de Rusia 2018.

España también se ha plantado en esta ronda tras haber ganado todos sus partidos y demostrando ser la mejor defensa del campeonato. En la primera fase, el equipo de Luis de la Fuente arrancó con dudas, pues su primer resultado fue un inesperado empate a cero contra Cabo Verde. España enderezó el camino gracias a un contundente 4-0 contra Arabia Saudí y terminó en un partido mejorable contra Uruguay en el que se impuso por 1-0 con gol de Baena.

El equipo español subió el nivel en dieciseisavos, donde dejó por el camino a Austria con un inapelable 3-0 Sufrió mucho más en octavos, contra Portugal, una de las favoritas para ganar la Copa Mundial. El partido llegó al descuento empatado a cero, pero un tanto de Merino metió a España en cuartos de final por sexta vez en su historia. Y algo similar pasó en el partido de cuartos de final, cuando contra Bélgica de nuevo fue Merino quien marcó en el 87 el 2-1 para hacer ganar a España.

Historial de Francia y España en fase final de la Copa Mundial

Como buenos vecinos, España y Francia se han enfrentado en numerosas veces, pero curiosamente esta solo será la segunda ocasión que se crucen en la fase final de una Copa Mundial. La anterior fue en los octavos de final del año 2006, un partido en el que los galos vencieron y posteriormente avanzaron hasta la final. También se han enfrentado tres veces en la EURO, dos de ellas fueron para Francia (final de 1984 y cuartos de final de 2000) y la última para España (semifinales de 2024)

FUENTE: FIFA