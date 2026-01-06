MUNDIAL DEL BARRIO Mundial del Barrio -  6 de enero de 2026 - 10:37

El conjunto de Santa Librada demostró su talento y contundencia en la ofensiva en el inicio del Mundial del Barrio 2026.

Mundial del Barrio 2026: Santa Librada goleó a Los Andes #2

En el partido inaugural del Mundial del Barrio 2026, el conjunto de Santa Librada goleó este martes 3-0 a Los Andes #2 en el Complejo Deportivo de Los Andes.

Gael Soto se encargó de marcar el primer gol del choque con un bombazo de pierna derecha desde fuera del área al minuto 4'.

La segunda anotación llegó por medio de Mahid Murgas al 15' y el tercero fue obra de José "Fulin" Green al 19' del primer tiempo, luego de un gran pase filtrado que rompió la zona defensiva del equipo rival.

El acto inaugural del Mundial del Barrio 2026

Con la presencia de los diferentes patrocinadores, equipos y afición en general, se dio inicio a una edición más de este certamen, que es muy significativo para la niñez y juventud panameña.

Diana Carolina Rojer impresionó a los presentes con su talento y calidad en el Freestyle.

