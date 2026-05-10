Mundial 2026: Conoce Sergej Barbarez, entrenador de la Selección de Bosnia y Herzegovina

El nombre de Sergej Barbarez volvió a tomar fuerza en el fútbol europeo después de conducir a la Selección de Bosnia y Herzegovina al Mundial 2026 , una clasificación histórica que confirmó el resurgimiento de una selección que llevaba más de una década sin disputar una Copa del Mundo.

Barbarez nació en Mostar en 1971 y construyó una destacada carrera como futbolista en Alemania, donde brilló especialmente con el Hamburgo SV. Durante su etapa en la Bundesliga fue reconocido por su liderazgo, inteligencia táctica y capacidad goleadora. Incluso terminó como máximo anotador de la Bundesliga en la temporada 2000-01 con 22 goles. También defendió las camisetas del Hannover 96, Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen.

Con la selección de Bosnia y Herzegovina disputó 47 partidos internacionales y anotó 17 goles, convirtiéndose en uno de los referentes de la primera generación importante del país tras la independencia.

Aunque obtuvo la licencia UEFA Pro en 2011, Barbarez no tuvo un recorrido tradicional como entrenador de clubes antes de llegar al banquillo nacional. Su nombramiento en abril de 2024 sorprendió a muchos analistas debido a su falta de experiencia previa en equipos profesionales. Sin embargo, la Federación apostó por su liderazgo, conocimiento del entorno bosnio y capacidad para reconstruir la identidad del equipo.

El inicio no fue sencillo. Su debut terminó con una derrota 3-0 frente a Inglaterra en un amistoso internacional, pero poco a poco comenzó a implementar una nueva filosofía basada en intensidad, disciplina táctica y renovación generacional. Bosnia mostró una notable evolución durante las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, consiguiendo victorias importantes y finalmente clasificando a través de los playoffs europeos tras eliminar a Gales e Italia.

Estilo de Sergej Barbarez

En cuanto a su estilo de juego, Barbarez ha apostado principalmente por un sistema 4-2-3-1, priorizando el orden defensivo, las transiciones rápidas y el esfuerzo colectivo. Su selección suele jugar con líneas compactas y mucha intensidad física, aprovechando la velocidad de sus extremos y la experiencia de delanteros como Edin Dzeko.

Más allá del aspecto táctico, Barbarez ha conectado rápidamente con la afición bosnia gracias a su personalidad frontal y su identificación con el país. Muchos seguidores consideran que devolvió orgullo y sentido de pertenencia a una selección que venía atravesando años complicados. En redes sociales y foros deportivos, aficionados bosnios han destacado que el equipo “volvió a sentirse unido” bajo su liderazgo.