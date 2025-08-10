Emily Santos clasifica a la Final e impone récord Panamericano Junior en 100m pecho

La nadadora panameña de 20 años de edad Emily Santos brilló en el inicio de los Juegos Panamericanos Junior 2025 en Asunción, con destacada actuación en la serie 3 en la piscina.

Santos, atleta que compitió en Paris 2024 lideró la competición de manera impecable, imponiendo un nuevo récord Panamericano Junior, con un tiempo de 1:08.55 en los 100m pecho femenino.

Con este tiempo, la nacida en el año 2005 se clasificó a la final de la competición, con la primera gran actuación de panameños en el actual certamen que se desarrolla en la Capital de Paraguay.

La atleta panameña disputará esta tarde la final de la prueba, desde las 4:30 P.M.

Este domingo 10 de agosto también se espera más participación de Panamá, en Tiro con escopeta, ciclismo, tiro deportivo (Pistola) y Judo.

Reacción de Emily Santos tras récord en Asunción

"Estoy super feliz de bajar mi tiempo, de poder romper récord en estos juegos, la verdad que fue un buen comienzo para esta jornada y bueno nada, con todo a la final", mencionó emocionada Emily Santos tras la prueba.