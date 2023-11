Donovan Mitchell brilló en noche en homenaje a Panamá en la NBA

Homenaje a Panamá

Donovan Mitchell rindió homenaje a Panamá, 28 de noviembre en el Día de la Independencia de España con un par de zapatillas de Adidas, versión D.O.N número 5.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnicekicks%2Fstatus%2F1729740330050728314&partner=&hide_thread=false Donovan Mitchell wore “Panama” adidas D.O.N. Issue 5 PEs tonight in honor of Panama Independence Day (11/28) pic.twitter.com/h8uBInIY6b — Nice Kicks (@nicekicks) November 29, 2023

La versión del calzado de Adidas se destacaban por los colores alusivos a la bandera panameña, con brillantes diseños en rojo, blanco y azul.

De vuelta a tomar el ritmo

Después de luchar mucho desde la cancha en sus dos últimas salidas (con un total combinado de 8 de 35), Donovan Mitchell recuperó su ritmo el martes, logrando su decimoquinto juego de 40 puntos como Cavalier, logrando 14 de 25 tiros de campo, sumando 11 rebotes, cinco asistencias, tres robos y un bloqueo, el máximo de la temporada. Sólo otro jugador en la historia de los Cavs ha publicado esos números antes: LeBron James, que lo hizo cuatro veces.

Mitchell habló sobre recuperarse el martes. "Lo más importante, cuando estás fuera nueve, diez días, no importa cuánto te ejercites, lo importante es jugar y coger ritmo", dijo el cuatro veces All-Star. “Lo más importante es seguir adelante. Al final del día, terminamos 1-1 en esos juegos, así que no me voy a enojar. Pero para mí, trato de encontrar mi ritmo. Y ayuda cuando tienes el apoyo de tus compañeros de equipo que te dicen: 'Sigue adelante, sigue presionando', es fácil”.

Evan Mobley estuvo enorme el martes por la noche, logrando su octavo doble-doble en sus últimas nueve salidas, y lo hizo antes del final de la primera mitad. Esa noche, el jugador de siete pies de voz suave terminó con 17 puntos y 8 de 11 tiros, además de 19 rebotes, el máximo de su carrera, y siete bloqueos, el máximo de la temporada.