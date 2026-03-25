NBA: Ja Morant se perderá el resto de la temporada debido a una lesión en el codo

Los Memphis Grizzlies descartaron a Ja Morant para el resto de la temporada de la NBA debido a un esguince del ligamento colateral cubital (UCL) en su codo izquierdo.

Los Grizzlies anunciaron el martes por la noche que Morant necesitaría una inyección de plasma rico en plaquetas para facilitar su recuperación. Los Grizzlies esperaban que Morant se recuperara por completo a tiempo para la próxima temporada.

Morant, el escolta de 1,88 metros que disputa su séptima temporada tras su paso por Murray State, jugó tan solo 20 partidos con los Grizzlies esta temporada. Promedió 19,5 puntos, su cifra más baja desde su segunda temporada en la liga. El final prematuro de la temporada de este jugador de 26 años confirma una tendencia que se ha repetido con frecuencia en este escolta propenso a las lesiones. En las últimas tres temporadas, solo ha jugado 79 partidos.

Morant se torció el codo a finales de enero, después de haber estado de baja solo dos semanas por molestias en la pantorrilla.

Seleccionado en segundo lugar en el draft de 2019, detrás de Zion Williamson, Morant protagonizó jugadas espectaculares noche tras noche al comienzo de su carrera con los Grizzlies.

Morant desafió a algunos de los pívots más altos de la NBA con mates espectaculares y eludió a los defensores con giros vertiginosos. Sus pases encontraban huecos en las defensas y solía perseguir los bloqueos donde acorralaba el balón en la parte superior del tablero.

Esas jugadas espectaculares y llenas de acrobacias le valieron el premio al Novato del Año en 2020 y al Jugador de Mayor Progreso en 2022.

FUENTE: NBA