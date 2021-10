NBA: 8 agentes libres que aun están en el mercado 2021/2022

No fue hace tanto tiempo que Hollis-Jefferson estaba reemplazando admirablemente a los campeones defensores Toronto Raptors. El delantero de 6 pies 6 pulgadas usó su envergadura de 7 pies 2 y su habilidad para el balón para promediar 7.0 puntos, 4.7 rebotes, 1.8 asistencias y 0.8 robos en casi 19 minutos por juego en 2019-20. Desde entonces ha tenido problemas para encontrar una casa estable en la NBA y actualmente juega en Turquía, pero un equipo de la NBA que necesite profundidad de ataque con mentalidad defensiva podría echarle un vistazo.

Aron Baynes

Baynes demostró su valía en 2019-20, cuando el entonces grandote de Phoenix dio un paso por los Suns mientras Deandre Ayton cumplía una suspensión de 25 juegos por violar la política antidrogas de la liga. Registró 11,5 puntos por partido y 5,6 rpg y acertó el 35,1% de sus triples esa temporada. Sin embargo, una pelea con COVID-19 y una contusión en la rodilla le impidieron jugar en la burbuja de Orlando. Luchó por encontrar el mismo ritmo cuando regresó con Toronto la temporada pasada, promediando 6.1 ppp, 5.2 rpg y tiró 26.2% en triples.

Wesley Matthews

No mucho salió bien para Los Angeles Lakers la temporada pasada, y eso incluyó el tiro en suspensión de Matthews. Normalmente un tirador de 3 puntos por encima del promedio en el peor de los casos, Matthews disparó solo el 33.5% desde más allá del arco en 2020-21, y solo el 28% en la derrota de primera ronda de Los Ángeles ante Phoenix. ¿Fue solo una aberración? Un equipo puede querer averiguarlo por sí mismo, ya que los jugadores de dos bandas no crecen en los árboles.

Jeff Teague

Teague no ha sido titular a tiempo completo desde 2018-19 con Minnesota, por lo que esas expectativas son injustas junto con el nombre del ex All-Star. Todavía es un manejador de pelota veterano que sabe qué hacer, y muchos equipos podrían estar contentos de tener eso en sus tablas de profundidad. No olvides que Teague anotó 11 puntos en 12 minutos en el partido decisivo del sexto juego de Milwaukee contra los Hawks en las finales de la Conferencia Este de 2021.

Tyler Johnson

A pesar de no ser seleccionado en el draft de 2014, Johnson ha logrado hacer más que quedarse en la liga, promediando más de 17 minutos en cada una de sus siete temporadas. Viene de una temporada con los Nets en la que lanzó un 36,4% desde el rango de 3 puntos y anotó 13,8 puntos por partido en los playoffs de 2020 con Brooklyn. Sin tener aún 30 años, Johnson, de 6 pies 3 pulgadas, podría ayudar a limitar la profundidad de la pista trasera con la seguridad de que puede jugar si se le pide.

Langston Galloway

¿Necesitas disparar? Galloway fue silenciosamente uno de los mejores la temporada pasada, conectando el 42.4% de sus intentos de triples para los Suns. La temporada anterior, el base de 29 años promedió 10,3 puntos con un 39,9% de tiros desde lo profundo para los Detroit Pistons. Los equipos que necesitan un poco más de disparos y golpes de puntuación podrían hacerlo mucho peor.

Ed Davis

Hace dos temporadas, algunos expertos elogiaron a Utah por fichar a Ed Davis en un acuerdo amistoso para el equipo. Parecía un robo como el potencial gran suplente detrás del centro de la NBA Rudy Gobert. Una fractura de peroné izquierdo a principios de 2019-20 descarriló esas esperanzas, y el gran hombre de 6 pies 9 pulgadas nunca logró el impacto que muchos esperaban. Ahora con 32 años, Davis viene de una temporada en la que promedió casi mínimos en su carrera (2.1 ppp, 5.0 rpg, 13.0 mpg) para los Minnesota Timberwolves.

Mike James

Una firma de profundidad de emergencia de los Nets la temporada pasada se convirtió en una mirada tentadora a James, quien promedió 7.7 ppp, 4.2 apg y 2.5 rpg en 13 juegos con Brooklyn. Sus estadísticas fallaron en los playoffs de 2021 (3.7 ppp, 1.8 rpg, 1.3 apg con 32.6% de tiros), pero el escolta de 31 años renovó su posición en la NBA después de pasar la mayor parte de su carrera protagonizando en el extranjero.

