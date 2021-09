NBA: Ben Wallace pasó de no reclutado al Salón de la Fama

Y en el tiempo llegaron más: Kobe Bryant se deslizó al No. 13 debido a cierta inquietud obstinada sobre las perspectivas de la escuela secundaria. Steve Nash, No. 15, un chico canadiense delgado que vino de la Universidad de Santa Clara y salió como Jugador Más Valioso de la NBA en dos ocasiones.

"Uno de los cambios culturales más grandes, cambios en el baloncesto, en la historia de la NBA", lo llamó el guardia del Salón de la Fama Isiah Thomas en el documental. Cuatro de aquellos cuyo sueño se hizo realidad esa noche - Iverson, Allen, Bryant, Nash - eventualmente se unieron a Thomas en el santuario en Springfield, Mass". Ello estuvieron entre los 58 nombres leídos en el escenario por el comisionado de la NBA David Stern (primera ronda) y el vicepresidente senior Rod Thorn (segundo) en el estadio de los New Jersey Nets en East Rutherford, Nueva Jersey.

Ben Camey Wallace, mirando desde su casa, apagó la televisión cuando terminó la transmisión. Luego volvió a trabajar.

"Una vez que superas el impacto inicial y una vez que superas el hecho de que todos tienen que pagar por no arriesgarse contigo, vuelve a la rutina", dijo Wallace, en ese momento un estudiante de último año de la División II Virginia Union, listo pero se quedó esperando. "Así que volví al gimnasio esa noche".

“Tenía la misión de hacerles saber a todos, 'Se perdieron uno'. E hice repeticiones en el press de banca con el nombre de todos los que fueron llamados en ese draft hasta que me di por vencido. Así que fue quien sea: AI, 'Starbury', Shareef, Jermaine, Ray, Kobe. Para mí, simplemente se convirtió en motivación. Ahora soy yo contra el mundo, con la espalda contra la pared ".

No más. Habrá un gran espacio abierto detrás de Ben Wallace, un entrenador querido a su lado y un atril deslumbrante en el frente mientras él también, finalmente, será consagrado este fin de semana. Wallace se convertirá en el primer jugador de la NBA no reclutado en el draft en ingresar al Salón, uniéndose a sus compañeros en la Clase de 2021 como Paul Pierce, Chris Bosh, Chris Webber, Toni Kukoc, el entrenador Rick Adelman y la leyenda Bill Russell, entrando por segunda vez para su trabajo de dos pistas como entrenador.

La inclusión de Wallace al Salón de la Fama que se dará entre el 10 y el 11 de Septiembre es un tributo a su trabajo en las trincheras, su rebote, bloqueo de tiros y defensa, los premios que recogió en el camino y, sobre todo, el liderazgo y empuje que aportó a los grandes Detroit Pistons de la década de 2000.

"Los muchachos que fueron reclutados, no fue personal, pero esa es la forma en que hice mi trabajo", dijo Ben Wallace a NBA.com en una entrevista reciente. “Vi adónde iban todos. Vi a qué tipo de equipos iban los mejores. Y los mantuve atento desde el momento en que llegué [a la liga] hasta que me retiré. Siempre los vigilaba ".

Wallace, quien cumplirá 47 años el viernes, se mantuvo bien. Sus 10.482 rebotes en 16 temporadas superaron a cualquiera de los reclutados. Jugó más partidos que Iverson, bloqueó más tiros que O'Neal y tuvo más robos que Nash.

Con 6 pies 9 pulgadas y 240 libras cinceladas, Ben Wallace en 2002 se unió a Kareem Abdul-Jabbar, Bill Walton y Hakeem Olajuwon como los únicos jugadores que lideraron la NBA en rebotes y bloqueos en la misma temporada (desde que lo hizo Dwight Howard también) . Él y Dikembe Mutombo son los únicos cuatro veces ganadores del premio al Jugador Defensivo del Año.

El décimo de 11 hermanos y el menor de ocho niños criados en White Hall, Alabama, Wallace fue empujado y endurecido por sus hermanos. Tampoco llegó a tocar mucho la pelota de baloncesto en sus juegos de recolección.

“Crecí en una zona rural de Alabama y no tuve mucho”, lo describió Ben Wallace, “pero con una ética de trabajo, un impulso y la determinación de no tener miedo de salir al mundo y trabajar por cualquier cosa que yo quisiera. Eso vino de mi madre (Sadie) y la forma en que me crió ".

FUENTE: NBA