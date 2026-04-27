27 de abril de 2026 - 10:10

NBA: Joel Embiid regresó a las duelas, pero no pudo evitar el triunfo de Celtics

El regreso de Joel Embiid no fue suficiente para los Philadelphia 76ers el domingo en choque de playoffs de la NBA ante los Boston Celtics, que terminaron ganando.

Diecisiete días después de someterse a una apendicectomía y de haberse perdido los últimos siete partidos de los Sixers, Embiid regresó a la alineación para el cuarto partido de su serie de primera ronda contra los Boston Celtics, solo para tener una mejor vista de cómo su equipo era vapuleado por el equipo que ahora está a una victoria de su novena participación en las semifinales de la Conferencia Este en los últimos 10 años.

Los Celtics tomaron el control del cuarto partido con una racha de 22-5 para cerrar el primer cuarto, y a partir de entonces nunca estuvieron por debajo de los 14 puntos de ventaja, logrando una cómoda victoria por 128-96 , una actuación dominante en ambos lados de la cancha.

Payton Pritchard fue el máximo anotador con 32 puntos saliendo desde el banquillo de los Celtics, mientras que Jayson Tatum aportó 30 puntos y 11 asistencias.

