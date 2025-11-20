NBA: Cooper Flagg de los Mavericks se perdió su primer partido

Cooper Flagg, de los Dallas Mavericks, fue baja por enfermedad para el partido del miércoles por la noche contra los New York Knicks, perdiéndose así su primer partido en la NBA . Los Knicks ganaron el partido 113-111.

El número uno del draft de la NBA de este año promedia 15,5 puntos, 6,3 rebotes y 3,1 asistencias en 34 minutos por partido. Ha anotado 20 puntos o más en tres ocasiones, con un máximo de 26 el 10 de noviembre en una derrota por dos puntos ante Milwaukee.

El jugador de 18 años de Duke ha jugado principalmente como base por primera vez debido a la actual escasez de creadores de juego de los Mavericks, ya que Kyrie Irving estará de baja al menos hasta diciembre mientras se recupera de la cirugía de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda realizada en marzo pasado.

Al perderse el partido del miércoles, Flagg tendrá tres días de descanso entre partidos consecutivos en el calendario de Dallas. La victoria del domingo contra Portland se decidió en la prórroga y el lunes por la noche jugó solo 27 minutos, su tiempo más bajo de la temporada, en la derrota por 120-96 ante Minnesota.

Flagg tiene un porcentaje de acierto del 45,5% en tiros de campo, del 29,3% en triples y del 78,3% en tiros libres después de anotar sus primeros 24 desde la línea en ocho partidos.

Los Mavericks acumulan un balance de 2-8 en sus últimos 10 partidos sin su estrella, Anthony Davis, diez veces All-Star, quien se encuentra de baja por una distensión en la pantorrilla izquierda. No se espera que Davis, de 32 años, regrese hasta el domingo como muy pronto.

