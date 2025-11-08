NBA NBA -  8 de noviembre de 2025 - 14:04

NBA: De'Aaron Fox hará su debut de temporada ante Pelicans

El jugador de 27 años de edad De'Aaron Fox está listo para ver acción con los Spurs en la temporada de la NBA.

El base de los San Antonio Spurs de la NBA, De'Aaron Fox, hará su debut de temporada este sábado contra los New Orleans Pelicans en el AT&T Center de Texas.

La vuelta a las duelas de la NBA

Fox no ha jugado desde el 12 de marzo, cuando optó por someterse a una cirugía que puso fin a su temporada para reparar un tendón desgarrado en el dedo meñique de la mano izquierda. Posteriormente, durante el receso de temporada, mientras se preparaba para su primera temporada completa con los Spurs, sufrió una lesión en el tendón de la corva de la mano derecha.

El jugador de 27 años dijo que sufrió la lesión en el tendón de la corva en su tercer partido jugando cinco contra cinco después de haber recibido el alta de la cirugía.

“Cuando sucedió, pensé: nunca antes había tenido una lesión en los isquiotibiales. Así que no sabía qué se suponía que debía sentir”, dijo Fox.

Fox jugó 17 partidos con los Spurs la temporada pasada después de que San Antonio adquiriera al base All-Star de Sacramento como parte de un intercambio a tres bandas el 5 de febrero.

Fox promedió 19,7 puntos en esos 17 partidos, pero solo pudo jugar cinco partidos junto a Victor Wembanyama antes de que la temporada del pívot de los Spurs terminara debido a una trombosis venosa profunda en el hombro derecho.

FUENTE: NBA

