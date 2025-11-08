NBA: Cam Thomas de Nets estará de baja por lesión en el tendón de la corva izquierdo

El base de los Brooklyn Nets de la NBA , Cam Thomas, estará de baja entre tres y cuatro semanas debido a una distensión en el tendón de la corva izquierdo.

Thomas se lesionó al saltar para atrapar un pase en el primer cuarto de la victoria de los Nets por 112-103 contra Indiana el miércoles. Continuó jugando dos jugadas más antes de decidir abandonar el partido por precaución.

Los Nets dijeron que Thomas sería reevaluado en tres o cuatro semanas.

Thomas, el máximo anotador de los Nets con un promedio de 21,4 puntos, sufrió una distensión del mismo tendón de la corva en tres ocasiones distintas la temporada pasada y se vio limitado a 25 partidos.

El viernes declaró que la última lesión no es tan grave como las que sufrió anteriormente.

“Obviamente es frustrante lesionarse, sea lo que sea, ya sea un tobillo, un pie, lo que sea”, dijo Thomas antes de que los Nets perdieran ante Detroit, 125-107 , en la fase de grupos de la Emirates NBA Cup. “Nadie quiere estar lesionado, sentado en la banca”.

“No me preocupa demasiado. Volveré enseguida. No estoy molesto ni preocupado. Fue simplemente una jugada desafortunada. Menos mal que ocurrió a principios de año.”

El base, en su quinto año en la liga, será agente libre sin restricciones al final de la temporada y tiene un porcentaje de acierto del 40,2% en tiros de campo y del 35,6% en triples.

“Voy a asegurarme de estar completamente recuperado. Cuando salga, significará que estoy al 100% para jugar”, dijo Thomas.

Egor Denim, la octava selección general del draft de la NBA de junio, fue titular en lugar de Thomas.

“No tenemos otro Cam Thomas”, dijo el entrenador de los Nets, Jordi Fernández. “Lo constante debe ser que juguemos con intensidad y determinación. Tenemos que ser un equipo competitivo, un equipo generoso y unido. Si lo logramos, estaremos bien”.

