NBA:  De'Aaron Fox reemplazará al lesionado Giannis Antetokounmpo en el All Star

El base de los San Antonio Spurs, De'Aaron Fox, ha sido nombrado por el comisionado de la NBA , Adam Silver, para reemplazar al alero lesionado de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, en el Juego de las Estrellas 2026.

De'Aaron Fox se unirá a USA Stripes, mientras que el base de los Miami Heat, Norman Powell, quien tiene vínculos con Jamaica, pasará de USA Stripes al Team World.

Segunda aparición en NBA All Star

Fox, de 1,90 m, ha conseguido su segunda selección al All-Star de la NBA, la primera desde la temporada 2022-23. En su novena temporada en la NBA, promedia 19,4 puntos, 3,8 rebotes, 6,3 asistencias y 1,27 robos en 45 partidos. Fox fue seleccionado para el Equipo Ideal del Torneo de la Emirates NBA Cup 2025 tras promediar 22,3 puntos, 7,7 asistencias y 2,00 robos durante la trayectoria de los Spurs hacia el Juego del Campeonato.

Fox ha ayudado a San Antonio a lograr un récord de 38-16 esta temporada, el segundo puesto de la Conferencia Oeste. Se une a su compañero de los Spurs, Victor Wembanyama (Mundial), y al entrenador Mitch Johnson (entrenador de los USA Stripes) en el Juego de Estrellas de la NBA.

Antetokounmpo no podrá participar en el Juego de las Estrellas de la NBA debido a una distensión en la pantorrilla derecha. Fue elegido titular y asignado al Equipo Mundial, lo que supone su décima selección para el Juego de las Estrellas de la NBA.

El 75.º Juego de las Estrellas de la NBA se celebrará el domingo 15 de febrero a las 17:00 ET en el Intuit Dome de Inglewood, California, y se transmitirá por NBC y Peacock. Contará con dos equipos de jugadores estadounidenses (USA Stars y USA Stripes) y un equipo internacional (World), que competirán en un minitorneo de todos contra todos con cuatro partidos de 12 minutos.

FUENTE: NBA