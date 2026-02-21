NBA: Donovan Mitchell comanda triunfo de Cleveland Cavaliers ante Hornets

Donovan Mitchell anotó 13 de sus 32 puntos en el último cuarto y los Cleveland Cavaliers vencieron el viernes 118-113 a los Hornets de Charlotte para su séptima victoria consecutiva y su duodécima en 13 partidos en la NBA.

Jared Allen tuvo 25 puntos y 14 rebotes y James Harden agregó 18 puntos y ocho asistencias para los Cavaliers.

Kon Knueppel, de Charlotte, terminó con 33 puntos y siete triples, sumando 193 encestes en la temporada, la segunda mayor cantidad en la historia de la NBA para un novato. Keegan Murray ostenta el récord con 206, establecido en la temporada 2022-23.

LaMelo Ball y Brandon Miller anotaron 18 puntos cada uno y el novato Ryan Kalkbrenner añadió 12 puntos y 13 rebotes para Charlotte.

La bandeja más uno de Miller tras un pase sin mirar de Ball redujo la ventaja de Cleveland a cuatro con un minuto restante, pero Mitchell encestó un tiro en salto corto y cuatro tiros libres en los últimos 40 segundos para sellar la victoria.

Cleveland Cavaliers en el segundo cuarto resolvían

Los Cavaliers consiguieron una ventaja de 14 puntos en el segundo cuarto y parecía que se preparaban para abrir el marcador, pero Knueppel empezó a calentar el marcador, terminando con cuatro triples y 16 puntos en la primera mitad para reducir la ventaja de Cleveland a seis. Charlotte se adelantó al final del tercer cuarto gracias a tres triples más de Knueppel.

Pero Mitchell empezó a tomar el control con su juego físico. Llegó a la línea 13 veces y encestó 12 tiros libres.

Charlotte jugó sin los delanteros suspendidos Miles Bridges y Moussa Diabate y Grant Williams, quien estuvo fuera por lesiones de rodilla, lo que los obligó a jugar con jugadores más jóvenes y menos experimentados en la zona delantera.

Los Cavaliers superaron a los Hornets 50-28 en la pintura.

Los Hornets han perdido tres de sus últimos cuatro partidos después de ganar nueve partidos consecutivos justo antes del receso del Juego de las Estrellas.

