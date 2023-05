NBA: El 10 veces All Star Carmelo Anthony anuncia su retiro

Carmelo Anthony, ex 10 veces All-Star y seis veces All- NBA , se retiró oficialmente del baloncesto este lunes, con un emotivo video a través de sus redes sociales.

La selección No. 3 en el Draft de la NBA de 2003, Anthony pasó 19 temporadas en la NBA y jugó por última vez en un partido de la NBA la temporada pasada como miembro de Los Angeles Lakers y se retira como el anotador No. 9 en la historia de la liga.

Solo LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain y Shaquille O'Neal anotaron más que Anthony, quien termina su carrera con 28,289 puntos .

“Recuerdo los días en que no tenía nada. Solo una pelota en una cancha con un sueño de algo más. Pero el baloncesto era mi salida. Mi propósito era fuerte, mis comunidades, las ciudades que representaba con orgullo y los fanáticos que me apoyaron en el camino. Siempre estaré agradecido por esas personas y lugares porque me hicieron Carmelo Anthony".

“Pero ahora ha llegado el momento de despedirme. … Con este adiós agridulce de la NBA, estoy emocionado por lo que me depara el futuro”.

El legado de Anthony ha sido seguro durante mucho tiempo: termina sus días como jugador después de ser seleccionado como uno de los 75 mejores jugadores en la historia de la NBA, 10 veces All-Star, ex campeón de anotaciones y seis veces All-NBA.

Y aunque nunca llegó a las finales de la NBA (solo jugó una vez en las finales de conferencia, con Denver contra el eventual campeón Los Angeles Lakers en 2009), Anthony también sabía lo que era ser un campeón dentro y fuera de las duelas.

FUENTE: NBA