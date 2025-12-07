NBA: James Harden alcanza la décima posición de anotadores históricos

Con su punto número 21 el sábado contra los Timberwolves, James Harden aseguró oficialmente su posición como uno de los 10 mejores anotadores de todos los tiempos de la NBA .

Tras superar a Carmelo Anthony en el décimo puesto de la clasificación de puntos de su carrera, Harden alcanzó el hito con un par de tiros libres, lo que le dio un total de 28.290 puntos. Ahora, a tan solo 307 puntos de Shaquille O'Neal, se encuentra en el noveno puesto.

Histórico anotador en la NBA

Harden estaba 20 puntos por debajo de los 28.289 puntos de Anthony al comienzo del partido. Harden anotó un par de tiros libres en el tercer cuarto para adelantar al miembro del Salón de la Fama.

"Una bendición. Un testimonio del trabajo que he hecho", dijo Harden. "Es un honor, especialmente con alguien como Melo, que ha hecho tanto por esta liga".

Harden terminó con 34 puntos, con 10 de 18 tiros, pero falló un intento de triple del empate sobre la bocina y los Clippers perdieron 109-106 después de liderar por 18 en la primera mitad.

El veterano de 17 años tiene un promedio de 26,5 puntos esta temporada, su promedio más alto desde que lideró la liga con 34,3 por partido para los Houston Rockets en la temporada 2019-20.

El siguiente en la lista, por delante de Harden, es Shaquille O'Neal, quien anotó 28.596 puntos durante su carrera en el Salón de la Fama.