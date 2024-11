NBA: James Harden se unió al club de los 26,000 puntos

FOTO: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dura derrota a pesar de la historia de Harden en el duelo de NBA

“Es realmente frustrante, porque teníamos una ventaja de dos dígitos en ambos partidos”, dijo Harden. “Anoche no jugamos bien y aún teníamos una ventaja de dos dígitos. Esta noche jugamos bien, especialmente en la primera mitad y ganamos por 20 y pico. Es algo que está ahí. Solo tenemos que encontrar formas de no perder el control y seguir jugando nuestro estilo de baloncesto”.

Harden se unió al grupo de los esquivos cuando anotó su segundo tiro libre a 1:25 minutos del final del último cuarto. Fue su primer triple doble de la temporada y el 78.º de su carrera, empatando a Wilt Chamberlain en el séptimo lugar en la historia de la NBA, ya que Harden terminó con 25 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias.

Duro momento en el partido

Harden también tuvo seis pérdidas de balón, incluyendo una pérdida de balón cuando el marcador estaba empatado a 105 con 5:20 por jugar. Phoenix terminó convirtiendo ese error en un triple de Devin Booker y una ventaja que no cedería.

“Ya han visto la tasa de uso que he tenido, es algo que va a suceder”, dijo Harden. “Es decir, las pérdidas de balón van a suceder… Pero las que no son forzadas, tengo que controlarlas mucho mejor. Pero no creo que sean necesariamente las pérdidas de balón las que hacen perder el partido. En ese tercer cuarto, defensivamente, simplemente no sintieron nuestra presencia”.

Las tres derrotas de los Clippers esta temporada han sido por un total de 10 puntos. Harden considera que esas derrotas por la mínima son algo que podría acabar beneficiándolos más adelante, especialmente teniendo en cuenta la ausencia continua de Kawhi Leonard debido a una lesión de rodilla.

“Tenemos que encontrar la manera de ejecutarlos y ganarlos”, dijo. “Los dos últimos fueron difíciles, pero lo lograremos más pronto que tarde”.

FUENTE: NBA