NBA: Kevin Durant atacó a la propia plantilla de los Nets

https://twitter.com/ESPNDatos/status/1591606456750845952 Kevin Durant es el primer jugador que comienza una temporada con 25+ Pts en 13 juegos seguidos desde Michael Jordan en 1988-89.#NBA pic.twitter.com/HgS6RoWc60 — ESPN Datos (@ESPNDatos) November 13, 2022

"Mira nuestro quinteto inicial. Edmond Sumner, Royce O'Neale, Joe Harris, Nic Claxton y yo. No es faltar al respeto, pero ¿qué vas a esperar de ese grupo? Esperas que ganemos porque estoy ahí", soltó el alero en una conversación con Bleacher Report.

"Así que si lo ves desde es óptica, esperas que juguemos bien porque 'el número 7' está ahí fuera", continuó. Estas declaraciones se han producido tras la derrota del martes ante Sacramento Kings por 153-121, en la que fue la mayor sangría de puntos (153) para los Nets desde la temporada 92-93.

KD7 y el liderazgo

"¿No soy un líder?", se preguntó de forma retórica. "¿Eso qué significa? Hay mucha gente que no dice que no soy un líder porque no le dije a Kyrie (Irving) que se vacunase. O que no condené que Kyrie a que se fuera del equipo, yéndose a vivir su vida. No soy quien para decirle a un hombre hecho y derecho qué puede y qué no puede hacer con su vida", continuó el ex jugador de los Warriors de Golden State.

Abrumado por la situación del equipo en la temporada pasada, el jugador confesó que pidió ser traspasado a otra franquicia en el último mercado de fichajes, objetivo que le fue imposible por varias razones.

"No fue difícil solicitar un traspaso porque se trataba de un tema de baloncesto. Les dije: 'No me gusta cómo estamos entrenando. No me gustan los tiros. Me gustan las ejercicios. Necesito más'", aseguró.

"Nadie estaba en la misma onda conmigo. Tuve algunas quejas en el verano, y mis quejas no eran solo sobre mí, sino sobre cómo nos estamos moviendo como grupo", precisó.