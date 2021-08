NBA: Kings derrotan a Celtics y ganan el título de la Summer League

Fue el primer título de la Liga de Verano de la NBA para Sacramento desde 2014.

"Nuestra transición, eso es lo que la inició, nuestra defensa y puntos de transición, a eso se redujo", dijo King, quien comenzó su carrera en Detroit después de no ser seleccionado en el draft de Oregon en 2019. "Siento que todo lo que estamos haciendo ahora. , que estamos haciendo todo el verano, y lo que hemos estado haciendo se va a traducir en nuestro equipo de temporada regular.

"Tenemos chicos nuevos, caras nuevas y tenemos que confiar el uno en el otro".

Una de esas caras nuevas es el tapón defensivo Davion Mitchell, quien fue elegido noveno en el draft del mes pasado y quería demostrar que la franquicia de Sacramento no cometió un error al agregarlo a una alineación que ya estaba llena de guardias que incluye a Tyrese Haliburton y De '. Aaron Fox.

No es como si los Kings necesitaran un impulso para una ofensiva que se ubicó en el puesto 11 en la NBA con 113.7 puntos por juego la temporada pasada. En cambio, fue la tenacidad defensiva del base que los Kings esperaban que ayude a una defensa letárgica que permitió 117.4 puntos por partido, la tercera peor en la liga.

"Nos encantó lo que vimos y por eso lo seleccionamos", dijo el entrenador de los Kings, Luke Walton. “Seguimos tratando de traer a cierto jugador y la oficina principal ha hecho un buen trabajo, y ves jugar a Davion y lo ves ganar un campeonato nacional, obtienes sus antecedentes y cómo compite y cómo lidera y cómo funciona, y es por eso que gastamos una selección de los 10 primeros en él ".

Mientras que los Kings de Sacramento obtuvieron contribuciones adicionales de Jahmi'us Ramsey (16), Matt Coleman III (14) y Ade Murkey (10), Mitchell contribuyó con nueve puntos pero, lo que es más importante, cerró al francotirador de Boston Payton Pritchard.

Carsen Edwards tuvo 15 puntos y Aaron Nesmith 12 por Boston. Pritchard terminó con solo seis puntos después de estar limitado a 3 de 9 tiros desde el piso.

“Toda mi vida he jugado con un chip en el hombro. Siempre he sido como el perdedor, especialmente al llegar a Sacramento al escuchar que no son un equipo defensivo realmente bueno ”, dijo Mitchell. “Eso me encendió, como si realmente quisiera cambiar la narrativa, quiero ser un equipo defensivo porque la defensa gana campeonatos. Así que sí, al entrar en la NBA Summer League traté de demostrarlo y creo que hice un muy buen trabajo en eso ".

Los Kings, que tenían la ventaja en los puntos de contraataque (24-4), se alejaron en el tercer cuarto al superar a Boston 26-13 para tomar una ventaja de 70-49 en los últimos 10 minutos.

"No sabía qué esperar de este juego", dijo el entrenador Bobby Jackson. “Sabía que iba a ser un partido realmente bueno porque, mirándolos en la película, juegan rápido, dispararon muchos triples. En mis reuniones, siempre les dije a los muchachos que no se habían topado con una defensiva como la nuestra, y si aceptamos la defensa y nos apoyamos mutuamente, la pelota se va a caer. Fue solo un esfuerzo en el lado defensivo del balón ”.

