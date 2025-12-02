NBA: Zion Williamson sufre distensión en el aductor y es baja indefinida con Pelicans

Los New Orleans Pelicans anunciaron el martes que el delantero Zion Williamson, afectado por lesiones, tiene una distensión de grado 2 en el aductor de la cadera derecha y quedará fuera de juego por tiempo indefinido en la NBA .

Williamson, quien se perdió ocho juegos consecutivos a principios de esta temporada por una distensión en el tendón de la corva , no jugó como precaución en el segundo juego de dos partidos consecutivos el domingo por la noche contra Los Angeles Lakers , pero no fue incluido en el informe de lesiones después de ese juego y se esperaba que jugara el martes.

Baja en la NBA

Williamson se ha perdido 12 de los 22 partidos de los Pelicans esta temporada.

“No tengo más información sobre cuándo ocurrió la lesión”, dijo el entrenador de los Pelicans, James Borrego, antes del partido del martes por la noche contra los Minnesota Timberwolves. “También me enteré esta mañana. Le hicimos una radiografía y creo que todos supimos los resultados. Más allá de eso, quiero más información. Lo estamos analizando hora a hora, día a día”.

En sus 10 partidos de esta temporada, Williamson ha promediado 22,1 puntos y 5,6 rebotes. Seleccionado en la primera posición del Draft de 2019, ha jugado solo el 45% de los 493 partidos de los Pelicans.

“Nadie quiere estar en la cancha más que Zion”, dijo Borrego. “Este chico ama el juego, ama esta ciudad. Lleva este logo con gran orgullo, como una insignia. Quiere estar ahí fuera luchando con sus compañeros más que nadie. Sobre todo, está decepcionado, pero está aquí para apoyarnos, y nosotros estamos aquí para apoyarlo. Esto es una hermandad, esto es una familia. Por frustrante que sea para él, ahora es el momento de fortalecer aún más nuestra relación”.

Los Pelicans dijeron que se proporcionarán más actualizaciones médicas "según corresponda" sobre Williamson.

FUENTE: NBA