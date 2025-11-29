NBA: Anthony Davis y su vuelta a las duelas con Mavericks

Los Dallas Mavericks le dieron la bienvenida nuevamente a su estrella Anthony Davis, quien no había jugado desde fines de octubre, durante el partido de la Emirates NBA Cup del viernes contra los Lakers.
Davis sufrió una distensión en la pantorrilla izquierda el 29 de octubre en la victoria por 107-105 contra los Indiana Pacers. Fue reevaluado el 16 de noviembre y se le dio entre una semana y diez días para recuperarse antes de ser reevaluado.
Davis, 10 veces All-Star, ha estado plagado de lesiones a lo largo de su carrera. La temporada pasada, tras ser traspasado de Los Angeles Lakers por Luka Doncic, se lesionó y se perdió 18 partidos, pero regresó para los últimos ocho, ya que los Mavericks no llegaron a los playoffs.
Esta temporada, Davis promedia 20.8 puntos, 10.2 rebotes, 2.2 asistencias, 1.6 robos y 1.2 tapones por partido, con un 52% de acierto en tiros de campo y un 27.3% en triples. Dallas tuvo un récord de 2-3 con él en la alineación y ha acumulado un récord de 3-11 durante su ausencia. Los Mavs (5-14) están empatados con los Sacramento Kings con el segundo peor récord de la Conferencia Oeste.
