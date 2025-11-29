NBA: Anthony Davis y su vuelta a las duelas con Mavericks

Los Dallas Mavericks le dieron la bienvenida nuevamente a su estrella Anthony Davis, quien no había jugado desde fines de octubre, durante el partido de la Emirates NBA Cup del viernes contra los Lakers.

AD fue titular y jugó 28 minutos en la derrota por 129-119 , anotando 12 puntos y acumulando cinco rebotes, cinco asistencias y tres bloqueos mientras disparaba 6 de 10 desde la cancha.

Davis sufrió una distensión en la pantorrilla izquierda el 29 de octubre en la victoria por 107-105 contra los Indiana Pacers. Fue reevaluado el 16 de noviembre y se le dio entre una semana y diez días para recuperarse antes de ser reevaluado.

Davis, 10 veces All-Star, ha estado plagado de lesiones a lo largo de su carrera. La temporada pasada, tras ser traspasado de Los Angeles Lakers por Luka Doncic, se lesionó y se perdió 18 partidos, pero regresó para los últimos ocho, ya que los Mavericks no llegaron a los playoffs.

Esta temporada, Davis promedia 20.8 puntos, 10.2 rebotes, 2.2 asistencias, 1.6 robos y 1.2 tapones por partido, con un 52% de acierto en tiros de campo y un 27.3% en triples. Dallas tuvo un récord de 2-3 con él en la alineación y ha acumulado un récord de 3-11 durante su ausencia. Los Mavs (5-14) están empatados con los Sacramento Kings con el segundo peor récord de la Conferencia Oeste.

FUENTE: NBA