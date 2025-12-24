NBA: Los San Antonio Spurs volvieron a castigar a Oklahoma City Thunder

Los San Antonio Spurs confirmaron que son más que una alternativa a los Oklahoma City Thunder de cara a la lucha por el anillo tras derrotar por segunda ocasión en dos semanas a los actuales campeones de la NBA por 130-110.

Ni siquiera les hizo falta una gran actuación de Victor Wembanyama, que salió desde el banquillo por sexto partido consecutivo para protegerlo por la lesión en la pantorrilla que le hizo perderse 12 partidos entre noviembre y diciembre.

El coloso francés sumó 12 puntos (5 de 9 en tiros) y 5 rebotes en 23 minutos de juego. Keldon Johnson se convirtió en el invitado inesperado de la noche con 25 puntos y un 10 de 16 en el tiro desde el banquillo, mientras que los más habituales Stephon Castle y Harrison Barnes aportaron 24 y 20 puntos respectivamente.

En los Thunder, Shai Gilgeous-Alexander estuvo demasiado solo con 33 puntos. Jalen WIlliams anotó 17 puntos y Chet Holmgren se quedó en 7, con 3 tiros acertados en 10 intentos.

Segunda victoria de los Spurs vs OKC - NBA

Si la primera victoria de los Spurs (22-7) sobre los de Oklahoma (26-4), en las semifinales de la NBA Cup en Las Vegas, fue apretada (111-109) y pudo interpretarse como una sorpresa para los entonces casi imbatibles Thunder, el triunfo de esta noche fue contundente y una llamada de atención para los campeones.

Los Spurs ya no son un equipo de futuro, sino que aspiran a comenzar a hacer grandes cosas ahora.

Así lo demostró la afición que acudió al Frost Bank Center de San Antonio, que creó una atmósfera más parecida a la de los 'playoffs' que a la que se vive en esta época del año.

La travesía por el desierto ha sido larga para Spurs, acostumbrados a ganar más que a perder en el siglo XXI. Hasta 2020, completaron 22 temporadas consecutivas con balance positivo en fase regular, a lo que han seguido 6 seguidas en negativo desde entonces.

Los 'oes' que cantó la grada en el último cuarto, poco habituales para la NBA y cuando el partido no estaba decidido, fueron un reflejo de las ansías de volver al triunfo que hay en San Antonio.

FUENTE: EFE