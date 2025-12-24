NBA: Los San Antonio Spurs volvieron a castigar a Oklahoma City Thunder

Los San Antonio Spurs confirmaron que son más que una alternativa a los Oklahoma City Thunder de cara a la lucha por el anillo tras derrotar por segunda ocasión en dos semanas a los actuales campeones de la NBA por 130-110.
El coloso francés sumó 12 puntos (5 de 9 en tiros) y 5 rebotes en 23 minutos de juego. Keldon Johnson se convirtió en el invitado inesperado de la noche con 25 puntos y un 10 de 16 en el tiro desde el banquillo, mientras que los más habituales Stephon Castle y Harrison Barnes aportaron 24 y 20 puntos respectivamente.
En los Thunder, Shai Gilgeous-Alexander estuvo demasiado solo con 33 puntos. Jalen WIlliams anotó 17 puntos y Chet Holmgren se quedó en 7, con 3 tiros acertados en 10 intentos.
Segunda victoria de los Spurs vs OKC - NBA
Si la primera victoria de los Spurs (22-7) sobre los de Oklahoma (26-4), en las semifinales de la NBA Cup en Las Vegas, fue apretada (111-109) y pudo interpretarse como una sorpresa para los entonces casi imbatibles Thunder, el triunfo de esta noche fue contundente y una llamada de atención para los campeones.
Los Spurs ya no son un equipo de futuro, sino que aspiran a comenzar a hacer grandes cosas ahora.
Así lo demostró la afición que acudió al Frost Bank Center de San Antonio, que creó una atmósfera más parecida a la de los 'playoffs' que a la que se vive en esta época del año.
La travesía por el desierto ha sido larga para Spurs, acostumbrados a ganar más que a perder en el siglo XXI. Hasta 2020, completaron 22 temporadas consecutivas con balance positivo en fase regular, a lo que han seguido 6 seguidas en negativo desde entonces.
Los 'oes' que cantó la grada en el último cuarto, poco habituales para la NBA y cuando el partido no estaba decidido, fueron un reflejo de las ansías de volver al triunfo que hay en San Antonio.
FUENTE: EFE