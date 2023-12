NBA: Luka Doncic y Tim Hardaway Jr lideran triunfo de Mavericks ante Lakers

A su lado, LeBron James llegó a 33 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias.

Doncic estuvo a los mandos de los Mavericks toda la noche con 33 puntos y 17 asistencias en 43 minutos de juego, junto a Tim Hardaway Jr que aportó 32 puntos, 3 asistencias y 3 rebotes.

Tan solo un día antes, el esloveno había estado 44 minutos en pista y anotado 35 puntos en un triunfo ante los Grizzlies.

"No sé cómo he jugado. Hoy dormí muy poco y me duele todo. Me estoy haciendo mayor", declaró Doncic, de 24 años. "Pero conseguimos dos victorias consecutivas, lo que es increíble, especialmente contra un equipo como los Lakers".

Sin Kyrie Irving, baja por lesión, Doncic encontró el martes a dos perfectos complementos ofensivos en Tim Hardaway Jr. y Dante Exum.

Hardaway Jr. logró 32 puntos, 20 de ellos en la primera parte, mientras Exum explotó en el último cuarto con 17 de sus 26 puntos y 5 triples.

El acierto del base australiano, repescado por Dallas tras dos temporadas jugando en Europa, arruinó la reacción de los Lakers, que habían levantado 15 puntos de desventaja.