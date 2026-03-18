NBA NBA -  18 de marzo de 2026 - 16:35

NBA: Scotty Pippen Jr y Santi Aldama de Grizzlies son bajas por el resto de la temporada

Los Grizzlies de la NBA anunciaron que Scotty Pippen Jr. y Santi Aldama se perderán el resto de la temporada tras someterse a una cirugía.

NBA: Scotty Pippen Jr y Santi Aldama de Grizzlies son bajas por el resto de la temporada

NBA: Scotty Pippen Jr y Santi Aldama de Grizzlies son bajas por el resto de la temporada

FOTO: Complex Sports

El escolta de los Memphis Grizzlies de la NBA, Scotty Pippen Jr., y el alero Santi Aldama se perderán el resto de la temporada después de que ambos fueran operados el martes.

Doble baja prra Grizzlies en la NBA

Pippen fue operado del dedo gordo del pie derecho y Aldama recibió un tratamiento y una inyección para aliviar las molestias en la rodilla derecha. El equipo informó que ambos procedimientos fueron exitosos y que los jugadores estarán listos para la próxima temporada.

Los Grizzlies (23-44) han perdido ocho partidos seguidos y llegaron al martes por la noche a nueve juegos de distancia en la lucha por el último puesto de Play-In en la Conferencia Oeste. La estrella Ja Morant solo ha jugado 20 partidos esta temporada, perdiéndose los últimos 25 por una lesión en el codo izquierdo.

Pippen se sometió a un procedimiento similar en octubre y no debutó en la temporada hasta el mes pasado. En 10 partidos, promedió 11,4 puntos.

Aldama promediaba 14 puntos y 6,7 rebotes esta temporada.

FUENTE: NBA

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