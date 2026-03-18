NBA: Scotty Pippen Jr y Santi Aldama de Grizzlies son bajas por el resto de la temporada

El escolta de los Memphis Grizzlies de la NBA , Scotty Pippen Jr., y el alero Santi Aldama se perderán el resto de la temporada después de que ambos fueran operados el martes.

Pippen fue operado del dedo gordo del pie derecho y Aldama recibió un tratamiento y una inyección para aliviar las molestias en la rodilla derecha. El equipo informó que ambos procedimientos fueron exitosos y que los jugadores estarán listos para la próxima temporada.

Los Grizzlies (23-44) han perdido ocho partidos seguidos y llegaron al martes por la noche a nueve juegos de distancia en la lucha por el último puesto de Play-In en la Conferencia Oeste. La estrella Ja Morant solo ha jugado 20 partidos esta temporada, perdiéndose los últimos 25 por una lesión en el codo izquierdo.

Pippen se sometió a un procedimiento similar en octubre y no debutó en la temporada hasta el mes pasado. En 10 partidos, promedió 11,4 puntos.

Aldama promediaba 14 puntos y 6,7 rebotes esta temporada.

FUENTE: NBA