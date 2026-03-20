NBA: Michael Porter Jr será baja con los Nets

Michael Porter Jr. estará de baja al menos dos semanas por una distensión en el tendón de la corva izquierdo, lo que podría dejar a los Brooklyn Nets sin su máximo anotador durante el resto de la temporada de la NBA .

Los Nets anunciaron el jueves que Porter será evaluado nuevamente en dos o tres semanas, lo que podría significar que la mejor temporada de su carrera haya terminado. La temporada regular de la NBA finaliza en poco más de tres semanas.

Porter ya había estado de baja durante tres partidos por un esguince en el tobillo derecho antes de sufrir la lesión en los isquiotibiales. El miércoles se le realizó una resonancia magnética que reveló la lesión.

Los Nets no tienen ningún incentivo para apresurar el regreso de Porter, ya que buscan maximizar sus posibilidades de ganar la lotería del draft de la NBA. Han perdido cinco partidos consecutivos y, con un récord de 17-52, tienen el tercer peor registro de la liga.

Porter promedia 24.2 puntos, 7.1 rebotes y 3.0 asistencias, las mejores cifras de su carrera, en su primera temporada en Brooklyn. Los Nets adquirieron al titular del equipo campeón de la NBA de Denver en 2023 el verano pasado.