﻿NBA: Russell Westbrook asciende al puesto número 5 en la lista histórica de asistencias

El experimentado Russell Westbrook llegó al partido del martes contra los San Antonio Spurs en el séptimo lugar de la lista histórica de asistencias de la NBA con 10.333.

Con tres asistencias, Westbrook superó a Mark Jackson y a Steve Nash para asegurarse un puesto entre los cinco mejores en asistencias.

Westbrook ahora está por detrás de cuatro leyendas de la NBA en la clasificación:

John Stockton – 15.806

Chris Paul – 12.552

Jason Kidd – 12.091

LeBron James – 11.909

Russell Westbrook – 10.336

Westbrook es uno de los dos únicos jugadores en la historia de la liga con al menos 25.000 puntos y 10.000 asistencias. ¿El otro? LeBron James.

Russel Westbrook también se convirtió recientemente en el primer base en la historia de la NBA en superar los 9.000 rebotes en su carrera.

En 62 partidos esta temporada, Westbrook ha promediado 15,4 puntos, 6,6 asistencias y 5,5 rebotes por encuentro, con un 42,8% de acierto en tiros de campo. Sus seis triples-dobles este año lo sitúan en el quinto puesto entre todos los jugadores, y dos de ellos se han producido en sus últimos tres partidos.

El jugador con más triples-dobles de todos los tiempos está consolidando su legado como uno de los mejores bases que la NBA haya visto jamás.