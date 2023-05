NBA: Miami Heat con exhibición de Jimmy Butler vencen a Celtics

Por su parte los Celtics, vigentes subcampeones de la NBA, están obligados a reaccionar en el tercer partido del domingo para evitar una desventaja de 3-0 que nadie ha remontado en playoffs.

Jimmy Butler volvió a ser la figura de Miami con una cuenta de 27 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y 3 robos y asumiendo la responsabilidad en la recta final extramotivado por una bronca sostenida con el pívot Grant Williams.

"Es una competición sana y me encanta. Siempre estoy aquí para competir. A mí me gusta hablar a veces. Mientras ganemos, me parece bien", dijo Butler sobre ese incidente en el último cuarto. "Estos chicos nunca se rinden. Nunca nos rendimos. Nos encanta jugar como equipo. Tenemos tanta fe y confianza los unos en los otros".

El escolta estuvo secundado por un imponente Bam Adebayo, que rozó el triple doble con 22 puntos, 16 rebotes y 9 asistencias.

El escolta suplente Caleb Martin, con 25 puntos, fue el arma inesperada de los Heat, que demostraron de nuevo ser el mejor equipo en los finales apretados.

Miami llegó a entrar 12 puntos abajo (77-89) a los últimos 10 minutos y se aprovecharon del cortocircuito ofensivo de las figuras de los Celtics.

El líder de Boston, Jayson Tatum, terminó con 34 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias pero estuvo errático en los momentos finales y, como en el primer partido, no anotó una canasta de campo en todo el último cuarto.

Su escudero Jaylen Brown se quedó en 16 puntos con una nefasta serie de 7/23 en tiros de campo.

"Es duro, es un desafío. Vinieron y ganaron dos partidos. Jugaron bien, hay que reconocerles el mérito. Pero no estamos muertos, tenemos una gran oportunidad, todavía tengo la máxima confianza", subrayó Tatum, verdugo de los Sixers el domingo con unos históricos 51 puntos en el séptimo partido.

La derrota aguó otra espectacular marca fijada por el alero, que se convirtió el viernes en el tercer jugador de la historia en llegar a los 2.100 puntos anotados en playoffs con 25 años o menos, uniéndose a Kobe Bryant y Kevin Durant.

FUENTE: AFP