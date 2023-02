NBA: Stephen Curry espera regresar después de la pausa del All Star

"Fue un golpe bastante grande que sacudió el hueso y los ligamentos allí, que eran todos los términos que no sabía que existían antes", dijo el jugador de los Golden State Warriors. “Fue solo una cuestión de tiempo. Si mi pie está elevado y es más como una contusión, puedes lidiar con eso, pero debido a que mi pie estaba plantado y tenía mucho peso, la fuerza del impacto fue un poco más grave de lo que quería".

Stephen Curry dijo que probablemente tendrá una mejor idea de la línea de tiempo y una posible fecha objetivo para su regreso una vez que realmente pruebe la pierna en la cancha. Un examen de resonancia magnética mostró desgarros parciales en el ligamento tibiofibular superior y la membrana interósea en la pierna izquierda. También tenía un hematoma.

Debido al daño en los ligamentos, el jugador de 34 años de edad dijo que es difícil saber cuánto tardará en recuperarse.

“Al principio sentí que era una contusión normal, solo una muy seria, por eso fui al banco y pensé que podría quitármelo de encima, luego me levanté del banco y sentí algo diferente y fue como 'No, eso no está bien'" dijo Curry. “Sabía que era algo más que una contusión normal porque no podía ponerle peso y estaba cojeando. Afortunadamente no había huesos rotos ni nada”.

FUENTE: NBA