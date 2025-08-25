NBA: Tyrese Haliburton y su progreso en recuperación

La estrella de los Indiana Pacers de la NBA , Tyrese Haliburton, regresó a la cancha de baloncesto y se puso de pie el sábado, mientras sigue recuperándose.

No, no corría ni tiraba; es demasiado pronto para eso, apenas dos meses después de su rehabilitación del tendón de Aquiles, una recuperación cada vez más común en la NBA. Pero fue un progreso.

Y estar en el Indiana Pacers Athletic Center en los suburbios de Indianápolis, rodeado de más de 300 jóvenes entusiastas del baloncesto que participan en el campamento, también le devolvió a Haliburton su sonrisa de un millón de dólares.

Emoción para Haliburton en espera de su vuelta a las duelas

“Camino con mi bota, cada vez más cerca de caminar con mi zapato todo el tiempo, así que es emocionante”, dijo. “Cada dos semanas, es como un nuevo hito, un nuevo logro. Así que ahora mismo son las pequeñas victorias. Hay días buenos y días malos, así que cada día es como el Día de la Marmota. Solo intento recuperarme”.

El sábado fue un buen día. Había progresado lo suficiente como para posar para fotos, para entrevistas y caminar, con una bota protectora, por las instalaciones.

Nada de esto habría sido posible a finales de junio, cuando se programó inicialmente este evento. Esos planes cambiaron en el momento en que la pantorrilla derecha de Haliburton, lesionada, tembló durante el primer cuarto del séptimo partido de las Finales de la NBA. Haliburton se desplomó de inmediato en el suelo, dejando a sus compañeros, entrenadores y aficionados incrédulos.

Necesitó ayuda para salir de la cancha y vio el resto del partido desde el vestuario con su padre, John. Los Pacers se quedaron cortos esa noche, y Haliburton abandonó el estadio con muletas, consciente del probable diagnóstico: una cirugía que le costaría toda la temporada siguiente.

El lado positivo: Haliburton dijo que no se apresurará en la recuperación y que se está rehabilitando con la otra estrella lesionada destacada de Indiana, la dos veces All-Star de la WNBA Caitlin Clark . No ha jugado desde el 15 de julio debido a una lesión en la ingle derecha, su tercera lesión muscular esta temporada.

FUENTE: NBA