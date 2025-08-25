Copa Mundial de Béisbol U18 Béisbol -  25 de agosto de 2025 - 16:11

Copa Mundial de Béisbol U18: Calendario de Panamá en la cita mundialista

La novena de Panamá está lista para disputar la Copa Mundial de Béisbol U18 de la WBSC, a jugarse en Japón.

FOTO: FEDEBEIS

La selección de béisbol de Panamá está lista para afrontar la Copa Mundial de Béisbol U18 de la WBSC, a jugarse en la ciudad de Okinawa, Japón, entre el 5 y 14 de septiembre.

Los 12 mejores países del mundo buscarán la gloria en la categoría.

La novena panameña está ubicada en el grupo B junto a Australia, China, Alemania, China Taipéi y Estados Unidos.

Japón, Cuba, Italia, Corea del Sur, Puerto Rico y Sudáfrica, integran la zona A.

El mánager Carlos César Maldonado anunció que el prospecto santeño José Serva será el encargado de subir al montículo en el primer partido.

Calendario de Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U18

  • Panamá vs Estados Unidos (8:30 pm) - 4 de septiembre - Estadio Celular Naha Field
  • Australia vs Panamá (8:30 pm) - 5 de septiembre - Estadio Celular Naha Field
  • Panamá vs China Taipéi (4:30 am) - 7 de septiembre - Nishizaki Stadium
  • Alemania vs Panamá (12:30 am) - 8 de septiembre - Nishizaki Stadium
  • Panamá vs China - (8:30 pm) 9 de septiembre - Nishizaki Stadium

Los partidos estarán en vivo por la señal de Únicos.

