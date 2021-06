Playoffs de la NBA: Infartante triunfo de Phoenix ante los Clippers en el último segundo

- Con la ventaja para la franquicia angelina (100-101), Devin Booker anotó un doble ingresando dentro de la medialuna que puso al frente a los Suns por un punto (102-101).

- Con 27 segundos por jugar, y con la pelota en manos de los Clippers, Paul George no perdió el tiempo: su equipo sacó del costado de la cancha y el número 13 de la visita anotó dos puntos para poner otra vez en ventaja a la visita.

- Tras no poder convertir en su próximo ataque, los Suns cortaron con falta a George, que erró dos tiros libres que le hubieran dado ventaja de tres a su equipo.

- Con menos de un segundo en el reloj (0.9 décimas), Phoenix sacó del fondo de la cancha y Jae Crowder no tuvo mejor idea que intentar un alley oop para el Deandre Ayton. ¿Qué sucedió? El gigante bahameño se escapó de la marca del croata Ivica Zubac -gran cortina de Booker- y, sobre el aro, enterró la pelota en el aro para la celebración de todo el estadio.

- Con 0.7 décimas de juego, los Clippers tuvieron la última oportunidad de la noche para ganar el partido, pero George no logró tirar a tiempo y la victoria quedó para los dirigidos por Monty Williams en un final que quedará marcada como una de las mejores de los últimos tiempos en los playoffs de la NBA.

FINAL 3:04 of INSANE Ending To Game 2 Suns vs. Clippers