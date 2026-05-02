FÚTBOL 2 de mayo de 2026 - 13:00

Osasuna vs FC Barcelona, EN VIVO jornada de LaLiga

Sigue el minuto a minuto del duelo entre el Osasuna y FC Barcelona en la jornada de LaLiga en España.

Osasuna vs FC Barcelona

Osasuna vs FC Barcelona, EN VIVO jornada de LaLiga

El FC Barcelona del DT Hansi Flick visita al Osasuna en jornada de la competición española (LaLiga) desde el Estadio El Sadar en la ciudad de Pamplona.

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