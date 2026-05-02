Osasuna vs FC Barcelona, EN VIVO jornada de LaLiga

El FC Barcelona del DT Hansi Flick visita al Osasuna en jornada de la competición española (LaLiga) desde el Estadio El Sadar en la ciudad de Pamplona.
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02-05-2026 12:53
Listo el vestidor culé
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02-05-2026 12:47
Alineación del FC Barcelona
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