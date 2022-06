El hecho sucedió en la piscina del completo Alfred Hajos, Andrea Fuentes se encargó de sacar a su pupila, mucho más rápido que los socorristas que se encontraban en el sitio.

"Simplemente me dije tienes que actuar. Lo único en lo que pensaba era, primero llegar hasta allá. Ahora que lo pienso es normal, por los socorristas no conocen este deporte tanto como yo y tampoco nadan tan rápido como yo, por lo que es normal que no reaccionaran tan rápido. Por eso me tiré, porque vi que no iban y me dije no puedo esperar ni un segundo más", indicó la española.

Anita Álvarez se encuentra bien por el momento, aunque por un instante se pensó lo peor.

"Intenté despertarla de todas las maneras, con gritos, bofetadas y luego ya con el equipo médico la hicimos una maniobra que consiste en apretar muy fuerte la uña del dedo pequeño, porque es un punto que activa la adrenalina y así se despertó de golpe y empezó a gritar".