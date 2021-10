﻿Históricas medallas para el tiro con arco panameño

"Estoy muy orgulloso de este logro tan importante para mi carrera y para este deporte en Panamá", dijo Yañez, quien durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus, improvisó un campo de tiro en su casa para no detener sus entrenamientos, pero hoy en día afina su puntería en el moderno estadio de tiro con arco, ubicado en la ciudad deportiva y que gestionó la ANTAP, que preside Luis Barría.

"Como presidente me siento muy orgulloso de los avances que están teniendo nuestros atletas de la selección Nacional, quienes en muy corto tiempo, desde que comenzamos la organización real de esta disciplina deportiva en Panamá (2019 a la fecha), no sólo hemos logrado una clasificación histórica de dos arqueros para los juegos Panamericanos 2021 (Astrid Barría y Edgar Barsallo) en la modalidad de arco compuesto; sino que ahora Alexis en la modalidad de Arco Recurvo olímpico sorprende gratamente y logra no solo una sino 2 medallas de bronce para nuestro país, hazaña histórica en esta disciplina para Panamá", destacó Barría.

"Esto demuestra lo que le hemos venido conversando a Pandeportes y Comité Olímpico, desde que asumimos la dirección del Tiro con Arco en Panamá y es que: sin desmeritar a los deportes colectivos, el dinero que se invierta en el fortalecimiento de las disciplinas individuales representa menos costos y mayores réditos en corto tiempo", agregó.

Barría detalló que que se debe comenzar desde las escuelas la formación deportiva organizada y profesional. "Todos nuestros atletas que están dando resultados vienen de las competencias estudiantiles que organizamos en el año 2018 y 2019. Gracias a Pandeportes y al Comité Olímpico por creer en nosotros y gracias a los padres de estos atletas juveniles por confiar en que si podemos alcanzar un sueño", destacó.

Tanto (Astrid Barría, Edgar Barsallo y Alexis Yañez) estarán compitiendo en el Clasificatorio de Medellín (Colombia), que da cupos para los World Games, como parte de sus entrenamientos con miras al Panamericanos Juveniles Cali, que arrancan el 25 de noviembre.