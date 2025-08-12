Juegos Panamericanos Junior 2025: Emily Santos a la final de 200m pecho tras apelación

Luego de la apelación por parte del Comité Olímpico de Panamá, Emily Santos con récord los Juegos Panamericanos Junior 2025 en los 200m pecho y a la final.

Descalificación de Emily Santos

El juez aduce que en el desplazamiento de la atleta Emily Santos da “más de una patada de mariposa en la salida” sin embargo, a una simple observación del video existente de la carrera claramente y de manera equívoca se deja en evidencia irrefutable que la atleta en ningún momento da más de una patada, de haber sido así, hubiera salido mucho más adelante y tal cual como se observa no sale de primera en la sumergible si no que sale de 4ta como se observa en el video.

El Comité Olímpico apeló y tras unos minutos de espera, se confirmó que podrá disputar la final que será a las 4:16 P.M.

La joven atleta logró oro para Panamá en esta misma prueba pero en los 100 metros.