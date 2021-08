Juegos Paralímpicos: Rey Dimas obtiene el quinto lugar en powerlifting

Rey Dimas Vázquez se inició en el deporte en 2017 en el Centro de Alto Rendimiento [CEARE] en Panamá.

Defenderá la bandera tricolor en la disciplina de parapowerlifting (levantamiento de pesas) en los 72 kg. Ganó una medalla de oro en los Juegos Paracentroamericanos 2018 en Managua, Nicaragua.

Dimas tiene 35 años de edad y es atleta, peluquero y mecánico.

A una edad temprana trató de mantenerse activo para no subir de peso y jugaba al fútbol. En 2017 cuando necesitaba una nueva prótesis se puso en contacto con el Comité Paralímpico de Panamá, quien le sugirió que probara el deporte. "Me preguntaron si me gustaba levantar pesas y dije 'Sí'. Me hablaron de la disciplina y me gustó".

Participó en los campeonatos nacionales en el año 2017 y 2019 en México. Y sus héroes son el boxeador panameño Roberto Duran y el boxeador filipino Manny Pacquiao.

¿Cuándo se crearon los Juegos Paralímpicos?

Los primeros Juegos Paralímpicos tuvieron lugar en 1960 en Roma, con solo 400 deportistas de 23 países. Su prefijo "para" hace referencia a su desarrollo en paralelo a los Juegos Olímpicos y no a una discapacidad. Provienen de los Juegos de Stoke Mandeville, un evento organizado por primera vez en Reino Unido en 1948 para coincidir con los Juegos Olímpicos de Londres.

Con 16 mujeres y hombres, algunos de ellos veteranos de la Segunda Guerra Mundial, la competición fue diseñada para deportistas en silla de ruedas.

La idea nació en la mente de Sir Ludwig Guttmann, médico encargado de la unidad de lesiones medulares en un hospital de Stoke Mandeville. Tras varias ediciones, los Paralímpicos se ampliaron a los Juegos de Invierno a partir de 1976.