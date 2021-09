La dura confesión de Simone Biles tras su baja en Tokio 2020

Tras no participar en algunas pruebas finales, siendo una de las máximas figuras en Tokio 2020, Simone Biles aseguró que sufrió de 'twisties' en plena competencia, una situación que es peligrosa en los gimnastas durante la competencia.

“Es básicamente de vida o muerte. Es un milagro que aterrizara de pie. Si fuera cualquier otra persona, habrían salido en camilla. Tan pronto como aterricé, fui y le dije a mi entrenador: ‘No puedo continuar’”, confesó Simone Biles, ante un fenómeno que la hace perder la orientación en el aire.

La entrevista, que fue realizada por New York Magazine, además mostró un lado humano de Biles, en ocasiones olvidado por ser una atleta de máximo nivel competitivo, pero que debido a situaciones, puede tornarse complicado.

“No me sentía tan segura como debería haber estado con tanto entrenamiento como teníamos”, detalló la atleta de 24 años, en relación a su participación en Tokio 2020.

CASO DE ABUSO SEXUAL

“Si miras todo lo que he pasado durante los últimos siete años, nunca debería haber formado otro equipo olímpico. Debería haberlo dejado mucho antes de Tokio", enfatizó Simone Biles.

"Cuando Larry Nassar estuvo en los medios durante dos años. Fue demasiado. Pero no iba a dejar que se llevara algo por lo que he trabajado desde que tenía 6 años. No iba a dejar que me quitara esa alegría. Así que lo superé todo el tiempo que mi mente y mi cuerpo me lo permitieron“, aclaró.

Simone Biles suma varios años atendiéndose profesionalmente para tratar el tema de Larry Nassar, que fue cuando era niña.

Pese a no abordar sobre su futuro, Simone Biles dejó claro que no se ve lejos de la gimnasia, porque es algo de lo que hace y vive desde muy joven, por lo que se ha dedicado toda su vida.