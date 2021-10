LAMENTABLE: Selección de Voleibol se entera en aeropuerto que no participará de Centroamericano

La Copa Centroamericana de Voleibol en Guatemala, que es del 29 de octubre al 6 de noviembre, colocó que Panamá no participaría de la competencia, siendo una noticia triste para este deporte, debido a las pocas gestiones que se hicieron para lograr el viaje.

"Nos enteramos que la Federación no hizo la gestión, y no nos permitieron viajar a Guatemala porque no nos iban a aceptar en el torneo. Queremos unas elecciones extraordinarias para que la Junta Directiva actual no siga", fueron parte de las declaraciones de los atletas en Tocumen.

ALZAN LA VOZ

"Los afectados siempre somos nosotros. Esto no puede seguir. Es una falta de respeto para cada uno de los jugadores. Me molesta que el presidente de la Federación no nos ha dado la cara para decirnos la verdad", fue parte también de la protesta que ya recorre las redes sociales ante la lamentable situación.

SE REPITE LA SITUACIÓN

En días pasados, la selección femenina de Voleibol también hizo una protesta por redes sociales, buscando apoyo para participar del Centroamericano, que era del 16 al 24 de octubre.

COMUNICADO OFICIAL

La Asociación de Federaciones Centroamericanas de Voleibol (AFECAVOL) confirmó en su sitio web, la descalificación de la selección masculina de Panamá en este Centroamericano en Guatemala, tras no formalizar su participación en el torneo.

"La descalificación de Panamá en la XXI Copa Centroamericana Mayor Masculina de Voleibol, se de a que no formalizó su participación y en específico al incumplimiento de los procedimientos de registro ante la Federación Internacional de Voleibol FIVB y de la Asociación de Federaciones Centroamericanas de Voleibol AFECAVOL en el plazo establecido en las bases de competencia Por lo anterior, se hace del conocimiento que, a pesar de la descalificación del equipo panameño, los horarios establecidos en el calendario publicado oficialmente no sufrirán modificación y cada país se deberá presentar en la hora fijada".