Oli Camarena mantiene la bandera panameña en el Top Five de Latinoamérica

Por segundo año seguido Oli Camarena se ubica dentro del top five de ALAS en el ránking de esta temporada de la categoría Abierta 2021, ¿Cómo lo beneficia?

"Bueno, primero que nada quiero agradecer a Dios por toda sus bendiciones y la oportunidad que he tenido. La verdad estoy súper contento y orgulloso con mi desempeño y el nivel de mi surfing. No he parado de entrenar en todo el año para estar en forma y al máximo nivel. Para esta última válida en El Salvador, me vine desde el mes de septiembre a entrenar y prepararme de la manera correcta. Estoy súper contento de haber obtenido el 3 lugar del podium y finalizar top 5 en el ranking final del 2021. Ese era el objetivo que me puse con mi coach Marcelo Castellanos."

Con esta posición, ¿Cómo te ayuda en sus aspiraciones para una clasificación olímpica?

"Con esta posición me mantengo dentro de un grupo privilegiado de 8 atletas, ya que estamos sentados entre la 3ra y 4ta ronda de los eventos de 2022 del circuito ALAS. Esto es muy importante ya que los 2 primeros puestos del ranking de 2022 del ALAS, clasifican directos a los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile 2023, que es una de las 2 rutas clasificatorias a los Juegos Olímpicos de París 2024", dijo Oli Camarena.

¿Se siente satisfecho con su rendimiento en esta temporada?

"Me siento muy contento y orgulloso de mi surfing, estoy elevando cada vez más mi nivel para dejar en alto a mi Panamá. El próximo año espero poder participar en eventos claves del Qualifying Series del World Surfing League."

Los surfistas élite han destacado este año, ¿Cómo la APS, liderada por Roger Castillero, ha aportado en esto?

La visión de Roger es enfocar los recursos a la preparación de los atletas, si tienes los resultados internacionales a un alto nivel y te manejas de manera profesional, se pueden sustentar los apoyos.

Hay muchos aspectos que he podido entender de cuando eres un atleta de alto rendimiento y más ahora que el surf es deporte olímpico.

Ya no es solo salir a surfiar y punto, se necesita nutrición adecuada, entrenamientos planificados, equipo deportivo correcto y a mi personalmente me ha ayudado mucho también tener una psicóloga deportiva, en esto Roger fue muy estricto. Se que está coordinando un equipo técnico muy fuerte para toda la selección del próximo año.

En esta temporada, ¿Cuál ha sido su mejor desempeño y qué le solicita a las autoridades deportivas para mejorar su deporte?

He sido bastante consistente en los eventos que he hecho, este 3er puesto en El Salvador fue importante para el ranking, estaban los mejores de Latinoamérica, pero mantenerme entrenando al más alto nivel fue primordial, espero que las autoridades continúen apoyándome a mi y a mis otros compañeros que están saliendo a representar a Panamá y estamos obteniendo podios.