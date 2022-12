David Faitelson defiende a Messi

Esta iniciativa fue fuertemente criticada por el periodista y comentarista mexicano, David Faitelson afirmando que dentro de su puesto, abrían cosas mejores por hacer, “Leo que busca ‘Morena’ declarar ‘persona non grata’ a Lionel Messi. ¿En serio los políticos, diputadas y diputados no tienen algo mejor que hacer con su tiempo y con el dinero de los contribuyentes?”, escribió en sus redes sociales.

Después de toda la novela que se ha hecho con esta situación, Lionel Messi habló al respecto y aceptó que se trata de un malentendido y no tiene que disculparse, ya que no se trata de una falta de respeto hacia el pueblo mexicano, ni al equipo, no a nadie.