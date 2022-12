Qatar 2022: Alineaciones de Inglaterra y Senegal en 8vos del Mundial

Alineación de Senegal: Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; Mendy, Pathé Ciss, Diatta; Ndiaye, Sarr y Boulaye Día.

Duelo

La Selección de Inglaterra conserva el invicto ante representantes de la CAF en la Copa del Mundo tras 7 enfrentamientos (4PG-3PE): 0-0 vs. Marruecos (Grupo F - México 1986), 1-0 vs. Egipto (Grupo F - Italia 1990), 3-2 vs. Camerún (Cuartos - Italia 1990), 2-0 vs. Túnez (Grupo G - Francia 1998), 0-0 vs. Nigeria (Grupo F - Corea-Japón 2002), 0-0 vs. Argelia (Grupo C - Sudáfrica 2010) y 2-1 vs. Túnez (Grupo G - Rusia 2018).

La Selección de Senegal tendrá su partido número 7 ante rivales de la UEFA en los Mundiales. Obtuvo 3 victorias, 1 empate y 2 caídas. Enfrentó a Francia, Dinamarca, Suecia, Turquía, Polonia y Países Bajos. Su último cruce fue en el Grupo A de Catar 2020, derrota 2-0 frente a Países Bajos. Sus triunfos más importantes fueron en su debut histórico en Corea-Japón 2002 ante Francia (1-0 con un gol de Bouba Diop en su primer partido mundialista) y 2-1 vs. Suecia en Octavos de Final (igualaron 1-1 en los 90 minutos y se impusieron con el gol de Henri Camara en el tiempo extra).