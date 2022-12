Qatar 2022: ¿Cuántos partidos lleva Argentina en Mundiales ante equipos europeos?

Argentina ganó 2 de sus últimos 8 duelos contra rivales europeos en tiempo reglamentario: 2-0 vs. Polonia (Grupo C) y 3-0 vs. Croacia (Semifinales) de Qatar 2022. El resto: 0-0 vs. Países Bajos (victoria por penales), 0-1 vs. Alemania (derrota en tiempo extra), 1-1 vs. Islandia, 0-3 vs. Croacia, 3-4 vs. Francia y 2-2 vs. Países Bajos (victoria por penales).

Ante la Selección de Francia (vigente campeón del mundo) se han medido un total de 12 veces en el historial general, con 6 triunfos de Argentina, 3 de Francia y 3 empates. Fueron 9 duelos en Amistosos Internacionales y 3 en la Copa Mundial de la FIFA.