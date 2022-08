Qatar 2022: FIFA presiona para que Chicharito asista al Mundial

Chicharito tiene altas probabilidades de no ir a Qatar 2022

https://twitter.com/fifaworldcup_es/status/1557754562286698496 Es el máximo goleador de México en las Copas Mundiales de la FIFA.



¿Seguirá aumentando su cuenta en Catar? pic.twitter.com/aDZObgWZxj — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) August 11, 2022

Dichas palabras generaron muchos comentarios entre los aficionados y seguidores de la selección, puesto que algunos pensaron que es un mensaje claro para el entrenador Gerardo Martino lo lleve al Mundial, mientras que otros optaron por tomarlo como broma por los tres años que tiene el delantero que no es convocado por el "Tata" y aseguraron que no regresará y no volverá a defender la indumentaria tricolor.