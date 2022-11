Qatar 2022: Hubiese sido el quinto, Sergio Ramos al quedar fuera del Mundial

El actual defensa del PSG recibió el apoyo de los fanáticos y de varios compañeros. Como fue el caso del también defensa Achraf Hakimi, quien publicó en Twitter: Sergio Ramos Best defend in the world. Sergio Ramos Best defend in the world.

https://twitter.com/SEFutbol/status/1591032576663515137 OFICIAL | Convocatoria de la @SEFutbol para el Mundial de Catar.



Estos son los 26 jugadores elegidos por @LUISENRIQUE21 para defender a España en la gran cita.



Esta es mi lista, la tuya, es #LaListaDeTodos.



¡¡#VamosEspaña!! ¡¡VAMOS A HACER ALGO GRANDE!!#Catar2022 pic.twitter.com/6PhppxRDc1 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2022

¿Qué dijo Sergio Ramos tras quedar fuera de Qatar?

También reconocido como capitán de la selección de España, Sergio Ramos finalmente se pronunció y lo hizo a través de redes sociales con un comunicado de agradecimiento y aceptación.

Primero, haciendo referencia al dicífil año que ha tenido al adaptarse a "un club nuevo y a una ciudad distinta", al incorporarse en julio de 2021 al Paris Saint-Germain en Francia. Luego expresó su sentir sobre el Mundial de Qatar 2022.

"Es duro, pero todos los días vuelve a salir el sol. No cambiará absolutamente nada en mí. Ni mi mentalidad ni mi pasión ni mi constancia ni el esfuerzo y la dedicación de 24 horas pensando en fútbol. Este es mi sentir y quería compartirlo con vosotros. Gracias a todos por el cariño , quedan muchos retos y objetivos por cumplir.", puntalizó Ramos.