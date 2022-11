Qatar 2022: Lionel Messi regresó a entrenar como uno más

No es poco en un contexto de Mundial, ni de lo antes dicho, mucho más vale el dato si surge después de un par de días en los cuales el capitán de Argentina había realizado entrenamientos diferenciados, que mantenñian en alarma a sus propios compañeros y a todos los aficionados del elenco Albiceleste.

Ya desde la intimidad del cuadro argentino se escuchaba: “no tiene ningún problema, está perfecto”, sin embargo, las imágenes sembraban dudas. Messi entrenaba entre algodones, pero todo indica a que no era para preocuparse. Una mínima sobrecarga muscular tras sus 90 minutos del miércoles contra Emiratos Árabes Unidos, había resuelto bajar la intensidad en las prácticas. Durante el domingo, volvió a desarrollar los mismos trabajos que todos los futbolistas.

Se busca un socio

Más allá del capitán, seguro que Lionel Scaloni ya definió quién sustituirá a Giovani Lo Celso, quien no logró recuperarse de una lesión, pero el técnico no quiere aún revelar sus armas. Suele encantarle al entrenador esconder la formación y, si es posible, sorprender con algún intérprete en el momento del anuncio oficial de los once. El gran candidato a sumarse al mediocampo es Alexis Mac Allister. Ahí nomás, en esa pulseada, surge Alejandro Gómez.

No se trata de una decisión menor. Lo Celso era uno de los mejores socios de Messi. Es el futbolista que más pases (193) le dio a Leo en la Era Scaloni. Además, el máximo asistidor (5) de la selección en las Eliminatorias y el cuarto con más presencias (35) en este ciclo albiceleste, todo con algunas producciones individuales de excelencia.

Scaloni tiene a todos los jugadores a disposición para el debut mundialista de este martes contra Arabia Saudita, desde las 12 del mediodía español. El equipo sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Mac Allister o Gómez; Messi y Lautaro Martínez. Hoy hablará el técnico, en la conferencia previa oficial. Y no se descarta la palabra de Leo.