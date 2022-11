Qatar 2022: Partidos para el martes 22 de noviembre 

La jornada del martes inicia muy temprano, a las 5:00 am, Argentina se estará enfrentando a Arabia Saudita en acción del grupo C. En sus últimos cuatro partidos ante los saudís, los argentinos están invictos con dos victorias y dos empates, siendo este el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en la Copa Mundial de la FIFA.

Argentina ha superado la primera ronda en 12 de sus últimas 13 participaciones en el mundial, siendo la única excepción en 2002.

Los demás partidos lo completan Dinamarca vs Túnez a las 8:00 am por el grupo D, México vs Polonia a las 11:00 am en el cierre del grupo C. Francia y Australia cierran el grupo D a las 2:00 PM.

PARTIDOS PARA EL MARTES 22 DE NOVIEMBRE

Argentina vs Arabia Saudita | 05:00 am | Estadio Lusail

Dinamarca vs Túnez | 08:00 am | Estadio Ciudad de la Educación

México vs Polonia | 11:00 am | Estadio 974

Francia vs Australia | 2:00 pm | Estadio Al Janoub