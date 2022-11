Qatar 2022: Partidos para el miércoles 23 de noviembre

El elenco español debuta ante nuestra vecina Costa Rica y Alemania se pone cara a cara con Japón en las emociones del grupo E; mientras que, Bélgica choca con otro de representante de Concacaf, Canadá, en el grupo F.

Los partidos que se disputarán más temprano son a las 5:00 AM y los que están más tarde son a las 2:00 PM. Otras horas de diversos partidos serán a las 8:00 AM y 11:00 AM. Recuerda que el Mundial puedes vivirlo por las pantallas de RPC TV y Medcom GO.

Partidos para el miércoles 23 de noviembre

Grupo E

Alemania vs. Japón | Miércoles 23 de noviembre, a las 8:00 a.m. | Estadio Internacional Khalifa

España vs. Costa Rica | Miércoles 23 de noviembre, a las 11:00 a.m. | Estadio Al Thumama

Grupo F

Marruecos vs. Croacia | Miércoles 23 de noviembre, a las 5:00 a.m. | Estadio Al Bayt.

Bélgica vs. Canadá | Miércoles 23 de noviembre, a las 2:00 p.m. | Estadio Ahmad Bin Ali.

Estos horarios de transmisión son ajustados a la hora de Panamá.

A continuación los partidos y el horario de la 1era fase del Mundial Qatar 2022 y dónde disfrutarlos: