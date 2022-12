﻿Qatar 2022: ¿Qué significa La Scaloneta, el apodo de la Argentina de Lionel Messi?

De la desconfianza al fanatismo puede haber un solo paso. O un título. Pero antes de convencer a los feligreses argentinos, La Scaloneta nació como un símbolo de resistencia ante las críticas y campañas de ciertos medios hegemónicos que ninguneaban al entrenador nacional. Los apóstoles, cada vez más convencidos por el trabajo silencioso de Scaloni, salieron en su defensa y por las redes sociales empezó a divulgarse su palabra. No les hacía falta tener evidencias de la resurrección porque confiaban ciegamente en su nuevo mesías.

Durante la última Copa América, después de golear por 3-0 a Ecuador e incluso antes de interrumpir la sequía de 28 años sin títulos, el ingenio popular fue el combustible de la popularización del término. La Scaloneta, subirse a la Scaloneta, significó primero acompañar un proceso sumamente cuestionado que después se resignificó en la máquina nacional y hasta se convirtió en un modo de vivir la vida. "La verdad, me pone incómodo. Pero no puedo hacer mucho, solo agradecer el cariño de la gente para con la selección. Si a la gente le gusta, la pasa bien con el equipo, está bien. Pero la verdad es que me pone incómodo", declaró Scaloni.

El resultado final respaldó y masificó el sobrenombre. Argentina fue campeona ante Brasil en el Maracaná y construyó un invicto de 36 partidos que se cortó en el debut mundialista ante Arabia Saudí. Tanto desde los resultados como desde el rendimiento, la formación de Scaloni con Lionel Messi como líder espiritual y futbolístico le devolvió la Selección a su pueblo. Además revivió el sentido de pertenencia de una hinchada que hizo locuras en un país castigado económicamente para seguir a su equipo a todos lados: También a Catar, donde los hinchas sueñan con levantar la tercera Copa Mundial.

FUENTE: FIFA