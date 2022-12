Qatar 2022: Scaloni explicó por qué no ha jugado Dybala

En la previa de este compromiso se le preguntó a Lionel Scaloni, ténico del seleccionado argentino sobre la no aparición de Paulo Dybala en ningún minuto en lo que va de Qatar 2022, a lo que el timonel no se cortó la lengua y fue muy claro con su respuesta.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1600854893396377603 A Lionel Scaloni le preguntaron por Dybala y el motivo por el cual no lo utilizó hasta el momento. ¡Esto respondió el DT de la Selección Argentina!



#ESPNQatarEnStarPlus pic.twitter.com/Kp5KSplqF4 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2022

"No ha jugado porque no he visto la oportunidad de ponerlo. Está bien, en condiciones de ser alineado, pero consideramos conveniente que otros jugadores ingresaran en los anteriores partidos. Estamos contentos con él pero siempre decimos que hay 26 jugadores en condiciones de participar", así lo explicó Scaloni en conferencia de prensa.

La Joya, Franco Armani, Gerónimo Rulli, Juan Foyth y Ángel Correa son los únicos jugadores de la Selección de Argentina que, hasta el momento, no han sumado minutos en lo que va del Mundial de Qatar 2022. Ante Australia, el cordobés estuvo a punto de ingresar pero finalmente el DT de inclinó por otra opción.

No piensa en penales

Entre tantas otras preguntas realizadas por la prensa, el estratega también habló sobre si prepara el partido pensando en irse a los penales.

https://twitter.com/VarskySports/status/1600852008629477376 "Los penales se patean después de 120 minutos y son una caja de fósforos. No se puede plantear un partido pensando en eso. Sería mediocre. Nosotros lo pensamos para ganarlo en el tiempo reglamentario. Esperemos no llegar a esa instancia". Scaloni. pic.twitter.com/Wju9j22GDf — VarskySports (@VarskySports) December 8, 2022

"¿Cómo voy a plantear un partido pensando en los penales?". Y agregó, casi indignado: "Sería de mediocre...".

De todos modos, el DT reconoció al mismo tiempo que los jugadores sí anduvieron practicando lanzamientos desde los 11 metros en los últimos entrenamientos: "Patearon este miércoles, patean siempre después de los entrenamientos". Aunque también se sinceró: "Pero después es una caja de fósforos el momento de la definición en el partido. Esperemos no tener que llegar hasta ahí".