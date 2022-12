Van Dijk: ''Argentina no es solo Messi''

Es consciente de la gran influencia que tiene Messi en el juego argentino, pero tiene claro que además de él, hay otros jugadores que deben ser punto de prioridad, porque Argentina no es solo Messi, "Pero ahora nos estamos preparando no solo para jugar contra él, sino para todo el equipo de Argentina en su conjunto. Es verdad que lidera a Argentina. Sabemos que Messi es muy bueno. Argentina tiene muchos buenos jugadores que pueden marcar la diferencia. Muchos a los que debemos vigilar. Eso es lo que vamos a hacer. Pero no es Países Bajos contra Messi, sino Países Bajos contra Argentina”.